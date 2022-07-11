درجات حرارة أربعينية وغبار متفاوت في بعض المناطق

2022/07/11 | 13:41 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، الاثنين، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت حدوث عواصف ترابية الخميس المقبل.

وذكرت الهيئة، اليوم (11 تموز 2022)، أن “الطقس يوم غد الثلاثاء، سيكون صحواً الى غائم جزئي في المنطقة الوسطى، في حين سيكون صحواً في المنطقة الشمالي وصحواً الى غائم جزئي مع غبار متصاعد في بعض الأماكن خلال النهار في المنطقة الجنوبية، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الوسطى والجنوبية وترتفع قليلاً في المنطقة الشمالية”.

وأوضح أن “طقس يوم الأربعاء، سيكون صحواً مع تصاعد الغبار بعد الظهر في المنطقة الوسطى، فيما سيكون صحواً الى غائم جزئي في المنطقة الشمالية، وصحواً في المنطقة الجنوبية، وستكون درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقة الوسطى وستسجل ارتفاع قليل في المنطقتين الشمالية والجنوبية”.

وأضاف أن “الطقس ليوم الخميس، سيكون صحواً ومغبراً مع فرصة لحدوث عواصف ترابية في المنطقة الوسطى، في حين سيكون صحواً في المنطقة الشمالية، وصحواً مع تصاعد الغبار في بعض الاماكن من المنطقة الجنوبية، اما درجات الحرارة فستشهد ارتفاعاً قليلاً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، ومقاربة لليوم السابق في المنطقة الشمالية”.

وتابع، أن “طقس البلاد ليوم الجمعة المقبل، سيكون صحواً مع تصاعد الغبار في بعض الاماكن من المنطقتين الوسطى والجنوبية، فيما سيكون صحواً في المنطقة الشمالية، اما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وستسجل ارتفاعاً قليلاً في المنطقة الشمالية”.

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