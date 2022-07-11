الكاظمي يتخذ قراراً بشأن إعادة نظام البديل في القوات المسلّحة.  

2022/07/11 | 13:41 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اتخذ رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، الاثنين، قراراً بشأن إعادة نظام البديل في القوات المسلّحة.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول في بيان، (11 تموز 2022)، إنه “حصلت موافقة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، على توصيات اللجنة المؤلفة من رئيس اركان الجيش الفريق اول قوات خاصة الركن عبد الامير رشيد يارالله والسكرتير العسكري للقائد العام للقوات المسلحة الفريق اول الركن محمد حميد البياتي والنائب اسكندر وتوت عضو لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب والتي تخص اعادة نظام البديل”.

وأضاف “تشمل المرحلة الاولى الفرقة الخامسة من الشرطة الاتحادية والفرقة العشرين من الجيش العراقي، وبعد مرور شهرين من التجربة سيتم التقييم لشمول القطعات العسكرية الاخرى”.

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