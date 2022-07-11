متى يكون شرب المياه من العلب البلاستيكية مضرًا للصحة؟

2022/07/11 | 13:47 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل شرب المياه من العلب البلاستيكية أمرّا مضرًا بالصحة؟ ويُعتبر ذلك من المفاهيم الخاطئة.ولكن توجد حالات تجعل شرب الماء من العلب البلاستيكية مضرًا للصحة.

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