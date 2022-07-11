2022/07/11 | 13:48 - المصدر: وكالة المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ السليمانية..
أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني صالح فقي، الاثنين، أن منصب رئاسة الوزراء هو للمكون الشيعي حصرا ولن نتدخل به.
تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..
خبر لا يحتاج توثيقاً ..
وقال فقي في حديث لوكالة /المعلومة/، إن “الاكراد لا دخل لهم بشخص رئيس الوزراء كون الأحزاب الشيعية هي المعنية بتسمية المرشح لهذا المنصب”.
[…]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتحاد الوطني: لن نتدخل بمنصب رئاسة الوزراء) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني صالح فقي، الاثنين، أن منصب رئاسة الوزراء هو للمكون الشيعي حصرا ولن نتدخل به.
تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..
خبر لا يحتاج توثيقاً ..
وقال فقي في حديث لوكالة /المعلومة/، إن “الاكراد لا دخل لهم بشخص رئيس الوزراء كون الأحزاب الشيعية هي المعنية بتسمية المرشح لهذا المنصب”.
[…]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتحاد الوطني: لن نتدخل بمنصب رئاسة الوزراء) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتحاد الوطني: لن نتدخل بمنصب رئاسة الوزراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).