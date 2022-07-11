الاتحاد الوطني: لن نتدخل بمنصب رئاسة الوزراء

2022/07/11 | 13:48 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ السليمانية..أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني صالح فقي، الاثنين، أن منصب رئاسة الوزراء هو للمكون الشيعي حصرا ولن نتدخل به.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً ..وقال فقي في حديث لوكالة /المعلومة/، إن “الاكراد لا دخل لهم بشخص رئيس الوزراء كون الأحزاب الشيعية هي المعنية بتسمية المرشح لهذا المنصب”.[…]

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