2022/07/11 | 13:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/بغداد اعلنت مديرية نجدة بغداد، اليوم الاثنين، حصيلة واجباتها خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكر بيان للمديرية تلقاه/المركز الخبري الوطني/، انه “تم خلال الـ24 ساعة الماضية القبض على 3 اشخاص وبحوزتهم سلاح نوع بندقية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضابطة 253 دراجة مخالفة..نجدة بغداد تعلن حصيلة واجباتها خلال الـ 24 ساعة الماضية المركز الخبري الوطني.

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