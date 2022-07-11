صحة كربلاء تقدم خدمات طبية لإكثر من

2022/07/11 | 14:02 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عدد العمليات بلغ ( 127 ) عملية في حين بلغ عدد الولادات ( 93 ) ولادة.

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