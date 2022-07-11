الاتحاد الوطني حول مرشح الرئاسة: التوافق بات بعيداً مع الديمقراطي الكردستاني

2022/07/11 | 14:03 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ جدد الاتحاد الوطني الكردستاني اليوم الاثنين، تمسكه بالرئيس برهم صالح كمرشح لمنصب رئيس الجمهورية في الحكومة المقبلة.وفال عضو الاتحاد الوطني لاوند جلال اغا في تصريح لوكالة ايرث نيوز، انه “بخصوص الترشيح للاتحاد الوطني، فاننا ما زلنا نتمسك بتشريح برهم صالح ولا توجد نية لتغييره بمرشح اخر او مرشح تسوية او مرشح لجميع […]

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