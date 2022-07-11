2022/07/11 | 14:03 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني صالح فقي، الاثنين، أن منصب رئاسة الوزراء هو للمكون الشيعي حصرا ولن نتدخل به.

وقال فقي إن “الاكراد لا دخل لهم بشخص رئيس الوزراء كون الأحزاب الشيعية هي المعنية بتسمية المرشح لهذا المنصب”.

وأضاف: “نحترم أي شخصية تتفق عليها الأطراف الشيعية، وأي شخص سيقدمه الإطار التنسيقي سنصوت عليه، ولكن من الأفضل أن تتمتع هذه الشخصية المرشحة بالقوة والخبرة والدراية الكافية، لإنقاذ البلد من الأزمات المختلفة”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتحاد الوطني الكردستاني: لن نتدخل بمنصب رئاسة الوزراء.. للمكون الشيعي حصرا) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتحاد الوطني الكردستاني: لن نتدخل بمنصب رئاسة الوزراء.. للمكون الشيعي حصرا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).