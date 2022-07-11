2022/07/11 | 14:03 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية، الاثنين، حقيقة مفاوضات نادي باريس سان جيرمان للتعاقد مع زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد السابق، هذا الصيف.

وتداولت وسائل الإعلام الفترة الماضية أنباء عن أن زيدان كان قريبا من الاتفاق مع سان جيرمان، قبل أن ينهي النادي الفرنسي تعاقده رسميا مع المدير الفني، كريستوف غالتيه.

ووفقا للصحيفة الفرنسية، فإن لويس كامبوس، المستشار الرياضي لباريس، امتلك الصلاحيات الكاملة لاختيار المدرب الجديد، ولم يتصل أبدا بزيدان.

وأشارت إلى أن المقربين من زيدان وراء تسريب أنباء غير صحيحة حول تعاقد زيزو مع سان جيرمان، رغم علمهم بأن المدرب الفرنسي لن يعمل في “حديقة الأمراء”.

وأوضحت الصحيفة: “زيدان يريد أن يقال إنه رفض سان جيرمان في 2022، كي يضغط على الاتحاد الفرنسي بضرورة عدم استمرار المدرب ديدييه ديشامب في مهمة قيادة الديوك، عقب كأس العالم في قطر”.

وأشارت إلى أن زيدان يريد الظهور بأنه قدم تضحية كبيرة أمام الاتحاد الفرنسي عندما رفض تدريب سان جيرمان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحيفة تكشف حقيقة تفاوض باريس سان جيرمان للتعاقد مع زيدان) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحيفة تكشف حقيقة تفاوض باريس سان جيرمان للتعاقد مع زيدان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).