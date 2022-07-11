رغم ارتفاع اصابات كورونا..الصحة: لا يوجد مايدعو الى تقييد حركة المواطنين

2022/07/11 | 14:09 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… حددت وزارة الصحة، الاثنين، الوسيلة الأمثل والأنجح لتفادي خطر الإصابات بكورونا، وفيما اشارت الى أن معدل الإصابات وصل الى 30% فأنها اكدت عدم وجود حاجة تستدعي لتقييد حركة المواطنين جراء ارتفاع نسب الإصابات.وقال مدير دائرة الصحة العامة رياض عبد الأمير للوكالة الرسمية وتابعته /المعلومة/، إن “هناك ارتفاعاً كبيراً بعدد الإصابات، مع قلة […]

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