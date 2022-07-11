من نتائج توقف التعيينات المباشرة في العراق - علي عبد الواحد محمد

2022/07/11 | 14:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#علي_عبد_الواحد_محمد من نتائج توقف التعيينات المباشرةفي العراقكان للحرب العراقية نتائجها الكارثية، على شعبنا ووطننا ،هذه النتائج التي لم تتوقف، بعد سقوط نظام البعث، وما زالت تتفاقم ،، لاسيما بعد أن إقترنت مع الفساد المالي وألإداري وعمليات النهب المتواصل للثروة الوطنية وتفتيت الدولة والفوضى السياسية العارمة ،الناتجة غن غياب المؤسسات،والخضوع الإنبطاحي لإرادة القوى الخارجية.



ومن بين المشاكل الإضافية التي خل ......





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