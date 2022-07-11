فرص تراجع العولمة - حازم كويي

2022/07/11 | 14:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حازم_كويي تيلمان فون بيرليبش*ترجمة :حازم كوييإن أزمة التجارة الحرة والطلب المتزايد على المواد الخام والتضخم تضع العولمة تحت الضغط.



الآن حُدِد المسار لعصر جديد في السياسة الاقتصادية!الحروب والأزمات تُزيد من تأثير الدولة على الاقتصاد والمجتمع.



أفاق التجارة الحرة تتقلص، والعولمة تتداعى.



يجب العودة الى سياسة دولة التخطيط ومن أجل عولمة ديمقراطية لصالح الناس والمناخ، بدلاً من التسلح وأقتصاد الحرب ......





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