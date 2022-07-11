فيديو مدهش لعنكبوت يخرج من هيكله العظمي: لحظة محفوفة بالمخاطر

2022/07/11 | 14:18 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل يُعقل أن يتمكّن كائن حي من التخلّص من هيكله العظمي؟ وقد يبدو الأمر مستحيلاً، ولكن هذا بالضبط ما يقوم به عنكبوت من فصيلة الرتيلاء في فيديو مُدهش ولكن مخيف في الوقت ذاته نُشر مؤخرًا من قبل حديقة حيوانات في الولايات المتحدة.

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