مستشفى الطفل المركزي.. إنجازات وخدمات طبية وصحية كبيرة لشريحة الأطفال (صور)

2022/07/11 | 14:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

رصدت عدسة (بغداد اليوم)، الاثنين، خطة عمل مستشفى الطفل المركزي التعليمي في العاصمة بغداد، خلال أيام عيد الاضحى.وأفاد مراسلنا، أن عمل كوادر المستشفى يجري بطريقة دؤوبة وسلسة أمام الحالات البسيطة والمتوسطة والحرجة، لاسيما ردهة الطوارئ التي تستقبل حالات حرجة على مدار 24 ساعة في اليوم، ومجهزة بأحدث الاجهزة والمستلزمات الطبية، ويتم فحص وعلاج الاطفال في العيادة الاستشارية الصباحية والعيادة الاستشارية المسائية، واصفا عمل الكوادر الطبية هناك بـ"خلية النحل". وأشار الى أن كوادر المستشفى متواجدون على مدار الساعة، خاصة قسم الطوارئ، لافتا الى أن أغلب الأدوية الضرورية متوفرة لدى المستشفى.

وزارة الصحة من جهتها، تواصل مع ادارة المستشفيات في العراق عامة والعاصمة بغداد خاصة، متابعة وتنفيذ الخطة الصحية الخاصة بأيام العيد، وفق المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر الذي يؤكد أن "وزارة الصحة تواصل تنسيقها مع ادارة مستشفيات العراق كافة لتلبية احتياجاتها الخاصة بخطة العيد، سيما مستشفى الطفل المركزي، من خلال العمل بنظام الانترانيت بالاتصال مع وزارة الصحة مباشرة وكذلك بنظام الإحالة من المراكز الصحية".مدير عام دائرة صحة بغداد- الكرخ، سعد كامل رحيم، من ناحيته أشاد بإدارة المستشفى وطاقمها الطبي والتمريضي، مبينا أن من اكثر الاماكن التي يتم فيها استقبال الاطفال والحالات الحرجة وتعمل ليلا ونهارا وعلى مدار اليوم ردهة الطوارئ والتي تحتوي على (36) سرير بعد توسعتها واعادة تاهيلها وترميمها و يوجد جهاز فنتليتر لكل سرير.ويشار الى معدل نسبة الدخول في المستشفى شهريا يبلغ اكثر من (2500) مريض لكافة الحالات المرضية يتم علاج الطارئ منها و يتم تحويل الحالات الاخرى الى الردهة المختصة و بعض الحالات يتم تحويلها الى مستشفيات اخرى حسب الاختصاص.

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