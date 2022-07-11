بينها كوادر طبية.. ديالى تسجل قفزة غير مسبوقة بإصابات كورونا

2022/07/11 | 14:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالىاعلنت دائرة صحة ديالى، اليوم الاثنين، عن تسجيل قفزة غير مسبوقة في اصابات فيروس كورونا خلال الساعات 24 الماضية.وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي لـ( بغداد اليوم)،ان" فرق ديالى الصحية سجلت 141 اصابة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الساعات 24 الماضية بينها 6 من لكوادر الطبية مسيرا الى ان "الاصابات باليوم السابق كانت 47 اصابة فقط".واضاف العزاوي،ان" ارتفاع الاصابات بمعدلات عالية مثيرة للقلق وتستدعي حرص اكبر من قبل الاهالي حيال تطبيق الارشادات والتعليمات الصحية من اجل احتواء ملف الانتشار".

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