الديمقراطي يرد على دعوة الحكيم بشأن مرشح رئاسة الجمهورية

2022/07/11 | 14:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - أربيلعلق الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الاثنين، على دعوة زعيم تحالف قوى الدولة عمار الحكيم للكرد بشأن الإسراع بتسمية مرشح رئاسة الجمهورية.وقال عضو الحزب إدريس شعبان، لـ(بغداد اليوم)، إن "هناك تحركا سريعا من الحزبين الكرديين، وهناك تقارب في وجهات النظر، ولقاءات ستعقد بعد عطلة العيد".وأضاف أن "الحزب الديمقراطي كان منذ البداية مع الحوار والذهاب بمرشح كردي واحد لمنصب رئاسة الجمهورية، وسنبذل قصارى جهدنا في التفاوض والحوار لعدم تشتيت البيت الكردي".

وكان رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، دعا الحزبين الديمقراطي والاتحاد الى الاتفاق فيما ببنهما لتسمية مرشح لرئاسة الجمهورية، للمضي في تشكيل الحكومة المقبلة.

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