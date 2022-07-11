آيفون يحصل على تحديث جديدة لأجهزة محددة

2022/07/11 | 14:27 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… من المتوقع أن يشمل التحديث الجديد للأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل “آي أو أس”، أي هواتف شركة “أبل” الكثير من المزايا الجديدة، لكن المشكلة هي أن التحديث لن يكون متوفرا في كل هواتف آيفون.وذكر موقع (cnet) المتخصص في الشأن التقني أن “التحديث الجديد ( آي أو أس 16) من “أبل” موجود حاليا […]

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