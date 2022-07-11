2022/07/11 | 14:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/متابعة أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، نجاح خطة موسم الحج لهذا العام.وفي وقت سابق، أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، نجاح المرحلة الأولى من خطة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السعودية تعلن نجاح خطة موسم الحج المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السعودية تعلن نجاح خطة موسم الحج) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السعودية تعلن نجاح خطة موسم الحج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).