قائد وفاق سطيف الجزائري تحت مجهر الشرطة

2022/07/11 | 14:57 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اقترب بطل الدور العراقي الممتاز برة القدم نادي الشرطة، من التعاقد مع قائد وفاق سطيف الجزائري أكرم جحنيط.وذرت وسائل اعلام جزائرية أن ” قائد وفاق سطيف أكرم جحنيط في مفاوضات متقدمة جدا مع نادي الشرطة العراقي، إذ تقترب إدارة هذا الأخير من حسم الصفقة خلال الساعات القليلة المقبلة”.وأشارت إلى إن ” […]

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