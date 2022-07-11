نشوب حريق في بستان وسط دور سكنية بمحافظة كربلاء

2022/07/11 | 14:58 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اندلع حريق في بستان وسط دور سكنية في محافظة كربلاء.

وقال مصدر امني ان “فرق الدفاع المدني المدني في مركز الحر بمحافظة كربلاء، تمكنت من اخماد حريق اندلع في بستان وسط دور سكنية في منطقة الرشدية، وذلك جراء عملية التنظيف”.

واضاف ان “فرق الاطفاء سيطرت على النيران المندلعة بهمة عالية وبوقت قياسي ومنعت توسعها وانتشارها إلى الدور السكنية المجاورة وبدون اي اضرار بشرية”.

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