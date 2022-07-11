الغانمي يصدر توجيهات للقوات الأمنية في كركوك

2022/07/11 | 15:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك – واع – مهدي الربحاوي

أصدر وزير الداخلية عثمان الغانمي، اليوم الاثنين، توجيهات للقوات الأمنية في كركوك، فيما أكد ان شرطة المحافظة لها تاريخ مشرف في محاربة عصابات داعش الإرهابية.

وقال الغانمي في كلمة له خلال اجتماع امني عقده في المحافظة وتلقتها وكالة الانباء العراقية (واع)، "نحن اليوم في مدينة التاخي والسلام وهي تمثل العراق باطيافه ومكوناته"، مبيناً، أن "كركوك تشهد عجلة اعمار كبيرة لتأخذ مكانتها ومطارها الدولي منجز وهو دليل الامن والاستقرار".

واشاد "بجهود قائد المقر المتقدم وجهود قائد شرطة كركوك وجميع التشكيلات الامنية التي حققت الاستقرار وتعمل لخدمة مواطني كركوك"، مشيراً الى ان "مدينة كركوك هي مدينة السلام وتمثل عراقاً مصغراً حيث تضم جميع اطياف الشعب".

واشاد"بالتعاون المثمر بين المواطنين والقوات الأمنية فيها"، موضحاً، أن "شرطة كركوك لها تاريخ مشرف في محاربة عصابات داعش الإرهابية وأعطت التضحيات للحفاظ على هذه المحافظة العزيزة".

ووجه الغانمي "جميع مفاصل الوزارة في كركوك بالمتابعة الميدانية والاهتمام الكبير بالمواطنين خاصة في الدوائر الخدمية، ومضاعفة الجهود في مكافحة الإرهاب والجريمة بمختلف صورها"، مثنياً على "الجهد الاستخباري في كركوك وما حققه في تعزيز الأمن والاستقرار".

وافتتح الغانمي مبنى مديرية حماية المنشآت في مدينة كركوك والتي نفذت بشكل حضاري بدعم ادارة كركوك، حيث ثمن "جهود ادارة وضباط المديرية والاعمال المنجزة".

وزار مبنى دائرة الهجرة والمهجرين والتقى بمدير الدائرة عمار صباح وعدد من كوادر المديرية، مثمنا "جهود مديرها وكادره في تأدية مهامهم الانسانية ومبنى الدائرة الذي شيد بدعم ادارة كركوك".

وتعهد الغانمي بـ"العمل على تقديم الدعم لهم لتخفيف ظروف النازحين خاصة سكان القرى المهدمة وتسهيل عودتهم لمناطقهم المحررة".

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