التنسيقي يعلن مواصفات رئيس الوزراء الجديد

2022/07/11 | 15:04 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاطار التنسيقي لديه الكثير من الشخصيات التي تنطبق عليهم هذه المواصفات.

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