المنافذ الحدودية: ضبط ثلاث حاويات مخالفة في أم قصر

2022/07/11 | 15:05 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، الاثنين، ضبط ثلاث حاويات مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد في منفذ ميناء أم قصر الجنوبي.وذكر بيان للمنافذ الحدودية، تلقته /المعلومة/، ان “منفذ ميناء أم قصر الجنوبي ضبط 3 حاويات تحتوي مادة (مضخات حديدية مع ملحقاتها) مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد، كونها متجاوزة للمدة القانونية المسموحة على بقائها في الميناء دون […]

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