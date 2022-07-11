نجاح خطط الحج الصحية.. وإعلان أعداد مصابي كورونا

2022/07/11 | 15:09 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن وزير الصحة السعودي فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، اليوم الاثنين، نجاح خطط الحج الصحية لهذا العام 1443هـ، وخلّوه من أي تفشيات أو مؤثرات على الصحة العامة.وقال في بيان تلاه من مقر مستشفى منى الطوارئ: “بفضل من الله، ونتيجةً للدعم الكبير من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده..يسرني أن أعلن عن نجاح خطط […]

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وإعلان أعداد مصابي كورونا أولاً على ايرث نيوز.

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