القوات الامنية تحرر فتاة مختطفة شرقي بغداد

2022/07/11 | 15:12 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر امني، اليوم الاثنين، بتكمن القوات الامنية من تحرير فتاة مختطفة في حي الباقر الزراعي بمنطقة الشعب شرقي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "القوات الامنية ابلغت بوجود حالة خطف في منطقة حي الباقر زراعي وعلى فور توجهت قوة بأمرة معاون امر الفوج وضابط استخبارات الفوج وأمر السرية الثالثة ودورية من مفرزة من استخبارات الداخلية مكتب الشعب مع مفرزة من مركز شرطة سومر".

واضاف انه "تم تحرير الفتاة المختطفة تولد ٢٠٠٦ وهي طالبة في الصف الثالث المتوسط وتسكن السكن حي الباقر/ الشعب".واشار المصدر الى انه "تم إلقاء القبض على احد الخاطفين وكانت امرأة من مواليد ١٩٨٤ تسكن حي الباقر"، موضحا انه "تم تسليم الطرفين الى مركز شرطة سومر".

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