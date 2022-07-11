مايا غزال وتوم كروز.. صورة وتعليق واحتفاء بـ

2022/07/11 | 15:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتفت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بقيادة طائرة على متنها الممثل الميركي توم كروز، من قبل الطيارة السورية مايا غزال (23 عاما)، التي لجأت لبريطانيا في 2015.

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