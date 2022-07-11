الصحة توضح بشأن “كورونا” وتشدد على الالتزام بالإجراءات الوقائية خلال العيد

2022/07/11 | 15:19 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..شددت عضو الفريق الإعلامي لوزارة الصحة الدكتورة ربى فلاح، على ضرورة الابتعاد عن التجمعات والالتزام بالإجراءات الوقائية خلال فترة العيد، موضحة ان هناك حاجة ماسة لاخذ اللقاح خصوصا من قبل بعض المصابين بالامراض.وقالت فلاح لـ /ألمعلومة/، ان “المصابين بالامراض التنفسية او السكر او الذين يعانون من الضغط ومشاكل في القلب، فأن من […]

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