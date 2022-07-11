بعد 70 عامًا على تدشينها.. 5 أسباب لشراء سيارة تويوتا لاندكروز الجديدة

2022/07/11 | 15:20 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بمحرك من 6 اسطوانات بسعة 3.5 ليتر مشحون وبقوة 409 أحصنة، نستعرض لكم فيما يلي 5 أسباب لشراء سيارة تويوتا لاند كروزر الجديدة.

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