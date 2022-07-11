طوق أمني مشدد في 16 مرقدا دينيا بمحافظة عراقية

2022/07/11 | 15:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالىاعلنت هيئة المزارات الدينية في ديالى، اليوم الاثنين، عن فرض اجراءات امنية مشددة في 16 مرقدا دينيا في المحافظة.وقال مدير اعلام مزارات ديالى احمد الربيعي لـ( بغداد اليوم)،ان" معدلات الاقبال على زيارة المراقد الدينية في ديالى بلغ مستويات قياسية خلال عيد الاضحى المبارك ما دفع الى اتخاذ قرارات عاجلة ابرزها فرض اجراءات امنية على 16 مرقد ديني في المحافطة".واضاف، "تقرر تمديد فتح ابواب المراقد الى 12 ليلا لاحتواء العدد الاكبر من الزوار خاصة في مزارات بعقوبة ومحيطها التي تشهد اقبال كبير جدا في الساعات 72 الماضية مؤكدا ان هناك استنفار للموظفين واللجان الادارية في المراقد بالاضافة الى تنسيق مباشر مع الاجهزة الامنية من اجل زيادة اطر الاستقرار والطمائنية".واشار الى ان" التطور في ملف توسيع المراقد اسهمت في استيعاب الزيادة الكبيرة في اعداد الزوار والتي بلغت الاف الاسر ".

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