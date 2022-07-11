الخاطف امرأة.. تحرير مراهقة من الخطف في بغداد واعتقال خاطفيها (صور)

2022/07/11 | 15:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادافاد مصدر امني، اليوم الاثنين، بتحرير فتاة تبلغ من العمر 15 عاما شرقي بغداد.وقال المصدر لوكالة (بغداد اليوم)، ان "قوة من الجيش العراقي تمكنت من تحرير فتاة طالبة في الصف الثالث المتوسط تبلغ من العمر 15 عاماً شرقي العاصمة بغداد".واضاف، ان "القوة العسكرية تمكنت بعد تحرير الفتاة من القبض على الخاطفة وهي امرأة".

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