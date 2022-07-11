2022/07/11 | 15:21 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد مسؤول صدري اليوم الاثنين، أن الحكومة الجديدة لن تتشكل خلال وقت قصير، فيما لفت إلى أن الوضع الحالي يشير إلى وجود احتمال كبير لحل البرلمان والذهاب الى انتخابات جديدة.وقال المسؤول في تصريح لوكالة ايرث نيوز، ان “قضية تشكيل الحكومة بات خيطا متشابكا، لا يمكن حله بسهولة ويحتاج ربما إلى اشهر، لا […]

ظهرت المقالة الوضع يتفاقم..



مسؤول صدري يستعرض خيارات التعامل مع ’المأزق الحرج’..



إلى أين ذاهبون؟ أولاً على ايرث نيوز.

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