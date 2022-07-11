2022/07/11 | 15:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/متابعة تعهد العراقي ناظم الزهاوي و المرشح لخلافة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الاثنين ، بنشر إقراراته الضريبية في حال فوزه بقيادة حزب المحافظين .و أعلن وزير الخزانة البريطانى ناظم الزهاوى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بحوالي 100 مليون جنيه استرليني..الزهاوي يتعهد بنشر إقراراته الضريبية المركز الخبري الوطني.

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