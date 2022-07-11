2022/07/11 | 15:25 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… المشي أثناء النوم حالة يؤدي فيها الشخص أثناء النوم عدة مهام أخرى مثل المشي أو التحدث من بين أشياء أخرى، وتحدث اضطرابات النوم مثل السير أثناء النوم بسبب حركة العين غير السريعة (NREM) أثناء النوم العميق الذي يحدث عادة بعد 3-4 ساعات من نوم الشخص.ووفقا لموقع “timesnownews” عادة ما يُرى عند الأطفال، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اسباب المشي أثناء النوم ومخاطره) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اسباب المشي أثناء النوم ومخاطره) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).