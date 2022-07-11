رئيس مجلس النواب يزور مضيف الشيخ هاشم الزبن العيساوي في الفلوجة

2022/07/11 | 15:29 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أجرى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، زيارة لمضيف الشيخ هاشم الزبن العيساوي في الفلوجة.

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