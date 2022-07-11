أوكرانيا تعلن تحرير قرية في خيرسون من روسيا

2022/07/11 | 15:29 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت كتيبة مشاة أوكرانية اليوم الإثنين، إن القوات الأوكرانية استعادت قرية إيفانيفكا في منطقة خيرسون التي تحتلها روسيا في جنوب البلاد.

وقالت الكتيبة: “الشيء الوحيد الذي تركه المحتلون الروس في إيفانيفكا، هو ذكريات مرعبة ومعدات عسكرية ميتة”.

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