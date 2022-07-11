2022/07/11 | 15:46 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… أعلنت وكالة الانباء الإيرانية الرسمية، إقالة مدرب المنتخب الوطني الإيراني دراغان اسكوسيتش من منصبه.وذكرت الوكالة وتابعتها /المعلومة/، أن “الاتحاد الإيراني بكرة القدم، قرر إقالة المدرب اسكوسيتش من منصبه”.ويأتي هذ القرار بعد الانقسامات الخطيرة بين صفوف لاعبي المنتخب الوطني الإيراني بين مؤيد ومعارض للمدرب الكرواتي.وبحسب تقارير إيرانية محلية، فإن الاتحاد الإيراني […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتحاد الإيراني لكرة القدم يقيل مدرب المنتخب الوطني الاول) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتحاد الإيراني لكرة القدم يقيل مدرب المنتخب الوطني الاول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).