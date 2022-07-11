إنه شرق أوسط مختلف يزوره بايدن هذه المرة 

2022/07/11 | 15:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عندما زار جوزف بايدن إسرائيل آخر مرة قبل 6 سنوات بصفته نائبا للرئيس باراك أوباما، استقبله رئيس وزراء إسرائيل آنذاك بنيامين نتانياهو بالإعلان عن بناء مستوطنات إسرائيلية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.شاءت الصدف أن أكون في أبوظبي مع مجموعة من المراسلين الأميركيين رافقنا وزير الدفاع الأميركي آنذاك روبرت غيتس في آخر جولة له للمنطقة زار فيها أفغانستان والسعودية وأنهاها في دولة الإمارات.كنا في بار الفندق نقضي آخر "ساعة سعيدة" مع الوزير غيتس مع نهاية الجولة، وحاول بعضنا، وأنا من بينهم إقناع الوز

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