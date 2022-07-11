مشهد أرعب ركابها.. كاميرا ترصد لحظة اشتعال عجلات طائرة أمريكية أثناء هبوطها

2022/07/11 | 15:51 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهر مقطع فيديو ألتقط على أرض المطار لحظة تصاعد ألسنة اللهب وأعمدة الدخان من عجلات الطائرة التابعة لشركة "سبريت إيرلاينز" الأمريكية.

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