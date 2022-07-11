انطلاق عملية أمنية شمالي سامراء في صلاح الدين

2022/07/11 | 15:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - صلاح الدين

نفذت قوة من الحشد الشعبي التابعة لقيادة عمليات صلاح الدين في الحـشد الشعبي، اليوم الاثنين، عملية تفتيش للجزرات الواقعة على نهر دجلة في مكيشيفة وسموم شمال سامراء.

وقال بيان للحشد تلقته (بغداد اليوم)، انه "شاركت في العملية قوة من فوج دجلة بالحشد الشعبي واستخبارات الفوج وقوة من الفوج الثالث بالشرطة الاتحادية، حيث تم خلال العملية مسح وتأمين المناطق المستهدفة من العملية".

وواوضح "تهدف العملية الى تأمين المناطق وحماية المدنيين والقطعات الأمنية كي لا تستغل من قبل العناصر الإرهابية".

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