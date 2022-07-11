جونسون يرفض تأييد أي مرشح لخلافته

2022/07/11 | 16:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رفض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الإثنين، تأييد أي من المرشحين الذين يتنافسون على خلافته، قائلاً إنه لا يريد الإضرار بفرصهم.

وقال جونسون في أول ظهور إعلامي منذ أن قال في الأسبوع الماضي إنه سيتنحى عن منصبه: “لا أريد أن ألحق الضرر بفرص أي مرشح بدعمي له”.

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