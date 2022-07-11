شاهد بالفيديو.. الحرب التّي مرّت على العراق غيّرت من نفوس العراقيين

2022/07/11 | 16:35 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: zDsGTzjIRwI

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