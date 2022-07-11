“مدعياً المرض”.. هروب سجين من أحد مراكز بغداد

2022/07/11 | 16:37 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بهروب سجين من أحد مراكز العاصمة بغداد.

وقال المصدر لموقع لوكالة خبر برس (واخ) أن “سجيناً محكوماً تمكن من الهروب، بعد إخراجه من مدير المركز، بحجة تعرضه الى وعكة صحية وإخراجه من مركز شرطة حي العدل”.

وأضاف المصدر أن “السجين محكوم سنة و6 أشهر وفق المادة 289″، وأكد أنه ” جرى تشكيل مجلس تحقيقي بحق ضابط المركز ومساعد ضابط المركز وضابط الخفر ومنتسبين آخرين وإيداعهم التوقيف لحين إكمال التحقيق”.

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