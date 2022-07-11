2022/07/11 | 16:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/متابعة أكد وزير الصحة السعودي فهد بن عبدالرحمن الجلاجل أنه تم تسجيل عدد محدود من الإصابات بفيروس كورونا خلال موسم الحج لهذا العام.وقال الوزير اليوم الاثنين إنه تم تسجيل 38 إصابة دون […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السعودية تعلن عدد الإصابات بكورونا المكتشفة خلال موسم الحج المركز الخبري الوطني.

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