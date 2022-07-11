الزراعة توضح أسباب ارتفاع اسعار الأسماك والدجاج

2022/07/11 | 16:43 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… نفت وزارة الزراعة، الاثنين، علاقتها بارتفاع أسعار الأسماك والدواجن الذي تشهده الأسوق.وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف للوكالة الرسمية وتابعته /المعلومة/، إن “ارتفاع الأسعار هو إرتفاع عالمي، كما ان القطاع الخاص يعمل في الأسماك والدواجن من نفقته الخاصة، والوزارة ليس لها علاقة بهذا الارتفاع بعد أن تم تعليق (الروزنامة) الزراعية التي كنا […]

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