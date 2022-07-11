2022/07/11 | 16:44 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يتساءل كثيرون أين تذهب حصى الجمرات بعد أن ينتهي حجاج بيت الله الحرام من رميها، أثناء أداء نسك الرمي بمشعر منى، خاصة مع تعدد أدوار منشأة الجمرات، حيث تتساقط الحصوات على الشواخص الثلاث الممتدة إلى أربعة طوابق في عمق يصل إلى 15 متراً.وفي هذا الصدد يوضح المهندس أحمد الصبحي، أحد موظفي شركة […]

ظهرت المقالة أين تذهب حصى الجمرات بعد أن ينتهي الحجاج من رميها؟ أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أين تذهب حصى الجمرات بعد أن ينتهي الحجاج من رميها؟) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أين تذهب حصى الجمرات بعد أن ينتهي الحجاج من رميها؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).