بعد منافسة مع تشيلسي.. برشلونة يظفر بخدمات رافينيا

2022/07/11 | 16:47 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

إقترب البرازيلي رافينيا، جناح ليدز يونايتد، من الانتقال إلى صفوف برشلونة، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وتنافس تشيلسي وبرشلونة على صفقة رافينيا، لكن اللاعب يرغب في التواجد بقلعة الكامب نو خلال الموسم المقبل.

وكتب فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوربا “يشعر رافينيا بأن انتقاله إلى برشلونة بات وشيكًا”.

وأضاف عبر حسابه على موقع التواصل تويتر “آخر عرض قدمه برشلونة، بلغ 72 مليون يورو، لكنه عرض شفهي، ومن المتوقع أن يوافق عليه ليدز يونايتد بمجرد التقدم بشكل رسمي”.

واختتم رومانو “يضغط رافينيا على ليدز بقوة في آخر 48 ساعة، لتحقيق حلمه الأكبر بالانتقال إلى برشلونة”.

وكان ليدز يونايتد، قد أكد بشكل رسمي أن رافينيا ليس ضمن قائمة الفريق التي ستغادر إلى أستراليا خلال فترة الإعداد، تحسباً لرحيله إلى فريق آخر.

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