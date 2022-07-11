ماسك وصفقة تويتر.. خبراء يتوقعون قرار المحكمة ويتحدثون عن

2022/07/11 | 16:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتوقع خبراء قانونيون أن تجبر المحكمة رجل الأعمال الأميركي، إيلون ماسك، على استكمال استحواذه على موقع تويتر، بعد لجوء الأخيرة للقضاء، بحسب تقريرين منفصلين لصحيفة الغارديان، ومجلة "فاينانشيال تايمز، لكن قد يستغل الأول المعركة القانونية للحصول على سعر أفضل.

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