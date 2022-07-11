النساء يقدن الطريق في أول مدرسة لركوب الإبل في دبي

2022/07/11 | 16:53 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أسست الألمانية، ليندا كروكنبرغر، أول مدرسة مرخّصة رسميًا لركوب الإبل في دبي، وأول فريق نسائي لسباقات الهجن.

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