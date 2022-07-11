الاتحاد يدعو الاطار الى

2022/07/11 | 16:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

دعت عضو حزب الاتحاد الوطني الكردستاني ريزان دلير، اليوم الاثنين، الاطار التنسيقي الى اختيار شخصية مقبولة وعدم اتخاذ المحاصصة الطائفية احد المعايير.

وقالت دلير في حديث لـ (بغداد اليوم)، إنه "يجب على الكتل السياسية فهم الدرس وعدم اختيار شخصية حزبية او وفق المحاصصة لمنصب رئيس الوزراء بل يجب ان تكون شخصية مقبولة من الشعب والقوى السياسية".

وتابعت دلير انه "يجب على الاحزاب الابتعاد عن عمل الحكومة بهدف ان التوصل الى الاستقرار السياسي".

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