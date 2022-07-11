البرلمان الفرنسي يقترح إجراء تحقيق في “الصفقة السرية” بين ماكرون و”أوبر”

2022/07/11 | 16:54 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ عبر الفصيل البرلماني لحزب “فرنسا الأبية” France Insoumise عن رغبته في إنشاء لجنة للتحقيق في الروابط بين ماكرون و”أوبر”، وفقا لما ذكرته قناة BFMTV.وقال النائب عن جبهة “فرنسا الأبية”، أليكسيس كوريير، إن هذا “أمر خطير للغاية، ففكرة أن ماكرون، من خلال الدخول في اتفاقية سرية مع الشركة، حرر القواعد المتعلقة بسيارات الأجرة، […]

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